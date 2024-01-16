قصف ميناء حيفا في الأراضي الفلسطينية المحتلة

كشفت كتائب حزب الله العراقي، أن عناصر المقاومة في العراق استهدفت بصاروخ كروز مطور بعيد المدى قبل أيام ميناء حيفا في الأراضي الفلسطينية المحتلة من إسرائيل.

كان ذلك في بيان نشرته وسائل إعلام عراقية اليوم الثلاثاء، وجاء ذلك ردا على حرب الابادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وأعلنت فصائل مسلحة في العراق استهدافها ميناء حيفا وسط إسرائيل، بصواريخ كروز بعيدة المدى، قائلة:" استمرارا لنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، هدفا حيويا وسط الكيان الصهيوني، بواسطة صاروخ الأرقب "كروز مطور" بعيد المدى، في الأيام السابقة".