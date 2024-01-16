اقرأ غدًا في "البوابة"| دعوة أممية إنسانية.. وخطة أوروبية ثلاثية.. "جوتيريش" يطالب بوقف فوري لإطلاق النار

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأر بعاء 17 يناير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

دعوة أممية إنسانية.. وخطة أوروبية ثلاثية.. "جوتيريش" يطالب بوقف فوري لإطلاق النار

بوريل: نعمل على منع اتساع نطاق الصراع.. تخفيف الوضع الكارثي في غزة.. وتمهيد الطريق للتسوية

مركز لوجستي عالمي.. السيسي: العلاقات المصرية الفرنسية متميزة.. وتعاون لتطوير بعض الموانئ وتعزيز كفاءتها

تأمين الحدود.. المتحدث العسكري: إحباط محاولة تهريب على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي

وزير الدفاع الصهيوني: المرحلة المكثفة من الحرب تنتهي قريبًا

هجوم أربيل.. العراق يستدعي القائم بالأعمال الإيراني.. والحرس الثوري: قصفنا قاعدة تجسس

تهديد الملاحة.. مخاوف من تصاعد التوترات بعد استهداف الحوثيين سفينة أمريكية أمام سواحل اليمن

عرض مذهل للقوة.. فوز ترامب الساحق بولاية أيوا يظهر سيطرته الكاملة على الحزب الجمهوري