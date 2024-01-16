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الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس أفريقيا 2023.. تونس تفشل في الوصول إلى مرمى ناميبيا بالشوط الأول

منتخب تونس
منتخب تونس
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حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة منتخب تونس ونظيره ناميبيا في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023. 

وأعلن جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس التشكيل الذي يخوض به مواجهة ناميبيا بعد قليل على ملعب مدينة كورهوجو ضمن مباريات المجموعة الخامسة بالبطولة. 
ويقع المنتخب التونسي، في المجموعة الخامسة من البطولة الأفريقية، رفقة منتخبات جنوب إفريقيا ومالي، بالإضافة إلى ناميبيا.

وجاء تشكيل تونس كالتالي:
حراسة المرمى: البشير بن سعيد.
خط الدفاع: علي معلول – وجدي كشريدة – منتصر الطالبي – ياسين مرياح.
خط الوسط: انيس بن سليمان – إلياس السخيري – محمد علي بن رمضان.
خط الهجوم: يوسف المساكني – إلياس عاشوري – طه ياسين الخنيسي.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب ناميبيا، بقيادة كولين بنجامين التشكيل الذي يخوض به مواجهة منتخب تونس. 

وجاء تشكيل منتخب ناميبيا كالتالي:

حراسة المرمى: لويدت كازابوا.
خط الدفاع: هاناموب ريان – كيندي أموتينا – أبرسيوس بتروس – لوبيني بومبيلي – ريان نيامبي.
خط الوسط: ديون دانيال – برينس مينيليك – أبسلوم مانجانا – بيتروس شتيمبي.
خط الهجوم: بيتر شالوليلي.

تونس وناميبيا كأس الأمم الإفريقية 2023 على معلول منتخب تونس