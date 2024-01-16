قوى عاملة النواب توصي بحصول عمال الحرير الصناعي على مستحقاتهم

أوصت لجنة القوى العاملة بضرورة وضع برنامج زمني لحصول عمال شركة الحرير الصناعى بكفر الدوار. على مستحقاتهم.

كما أوصت بدراسة مقترح بخصم جزء من مرتب العمال لتدبير مستحقاتهم بصندوق التكريم.

ووفق بيان، ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل؛ طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي، بخصوص تأخير صرف مستحقات العاملين بشركة الحرير الصناعى بكفر الدور.

أكدت اللجنة - بحضور رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أحمد شاكر- دعمها لإعادة احياء العمل بشركة الحرير الصناعي بعد توقف دام لمدة ٧ سنوات لما يوفره من خامات تدخل في العديد من الصناعات المحلية والعالمية، وتقليل الفاتورة الاستيرادية المصرية، وتوفير العملة الصعبة، وخاصة أن منتج الشركة له مطلب عالمي ؛ ودعمها لإعادة احياء العمل بشركة الحرير الصناعي لما يوفره من خامات تدخل في العديد من الصناعات المحلية والعالمية.