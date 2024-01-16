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الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يستقبل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

محافظ أسوان يستقبل
محافظ أسوان يستقبل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية
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استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التابعة لرئاسة الجمهورية ، ووفد الهيئة المرافق له.

جاء ذلك فى ظل الجهود المكثفة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وتناول اللقاء ستعراض جهود الهيئة لضمان تطبيق معايير وإشتراطات الجودة داخل كافة المنشأت الصحية لتحقيق أعلى مستوى ممكن من رضا المواطنين والمنتفعين بالخدمة ، ثم ممارسة الدور الرقابى عليها لضمان حصول المريض على الخدمة الطبية بأعلى جودة ممكنة ، وهو الذى يتكامل مع تنظيم دورة عن منظومة الجهار الصحية ، وكذا التدريب العملى والميدانى للأطقم الطبية والكوادر البشرية .

وقد أكد اللواء أشرف عطية على أن منظومة التأمين الصحى الشامل أحدثت تغيراً جذرياً فى منظومة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ، وخاصة فى ظل ما شهدته المستشفيات ومراكز طب الأسرة والوحدات الصحية من نقلة وطفرة غير مسبوقة وتجهيزات على أعلى مستوى ، لافتاً إلى أن المنظومة ستضم 11 مستشفى و 112 مركز طب أسرة ووحدة صحية حيث تم التشغيل التجريبى لـ 76 وحدة صحية ، و 4 مستشفيات ، بالإضافة إلى الإنتهاء من تسجيل أكثر من 90 % من مواطنى المحافظة ضمن المنظومة .

وأشاد أشرف عطية بالدور الهادف للهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية فى تطبيق كافة المعايير الدولية بهذه الصروح الطبية ، ليتواكب ذلك مع توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة من الأطباء وأطقم التمريض لإكتمال الخدمة العلاجية للمواطنين بجودة عالية .

فيما قدم الدكتور أحمد طه شكره لمحافظ أسوان على دعمه المتواصل وحماسه الكبير لإنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل ، وهو الذى كان حافزاً لنا لبذل أقصى الجهد من جميع العناصر لتطبيقها داخل محافظة أسوان بمعايير الجودة العالية التى تعود بالنفع على المواطن الأسوانى .

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الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية منظومة التأمين الصحى الشامل أخبار محافظة أسوان