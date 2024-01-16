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الثلاثاء 16 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنيا يستعرض مشروعات تطوير المناطق العشوائية

خلال اجتماع مجلس
خلال اجتماع مجلس إدارة وحدة تطوير المناطق العشوائية بالمنيا
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عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة وحدة تطوير المناطق العشوائية، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بعمل الوحدة، والموقف التنفيذي للمشروعات المنفذة من خلال الوحدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف أبو العيون، المشرف العام على الوحدة، والمهندس نيازي مصطفي، مدير الوحدة، والمهندسة أسماء صلاح مدير إدارة التخطيط العمراني وأعضاء مجلس الإدارة .

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ، مع أعضاء مجلس الإدارة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، للوقوف على آخر المستجدات بالمشروعات، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة للمشروعات، ومراعاة الجودة والكفاءة في التنفيذ، والمتابعة الدورية لسير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بما يضمن تحقيق الهدف منها .

قرر المحافظ تكليف الوحدة بعدد من المهام، التي جاء من أبرزها تكليف الوحدة بالقيام بإعداد مشروع كوبرى المشاه المعدنى ببنى مهدى، كما ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات والمشروعات الموكلة للوحدة.

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