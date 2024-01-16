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الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رفع أعمال الجلسة العامة للنواب لـ 28 يناير

مجلس النواب
مجلس النواب
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رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 28 يناير الجاري.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أكد أن وزير التموين لا يقدم أي حلول في رده على طلبات الأعضاء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء نظر عددا من الأدوات الرقابية المواجهة لوزير التموين.

وتابع رئيس البرلمان: كل رد الوزير ماذا أفعل في الأسعار، وماذا أفعل في السوق السوداء، وماذا أفعل حيال الفساد والمحترفين.

وتابع رئيس مجلس النواب: المفروض أن الحكومة تضع حلولا للمشكلات وليس التأكيد عليها دون حل.   

المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب وزير التموين