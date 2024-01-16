مصرع شاب سقط من الطابق الخامس بإحدى العمارات السكنية بالمنصورة

لقي شاب فى العقد الثانى من عمره مصرعه اليوم الثلاثاء إثر سقوطه من الدور الخامس فى برج سكنى بمنطقة حي شرق المنصورة فى محافظة الدقهلية.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة بسقوط شاب من الدور الخامس ببرج سكنى بأسرع العروبة بالجهة المقابلة لحي شرق المنصورة ووفاته فى الحال.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع احمد باهر الدسوقى17 عاما متأثرا بإصاباتة نتيجة سقوطه من الدور الخامس .

وجرى نقل الجثه إلى مشرحة المستشفى على ذمة تصرفات النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.