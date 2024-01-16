وزير التموين: مستعد لفتح إضافة المواليد فى تلك الحالة والدعم النقدي أفضل

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يؤيد تطبيق الدعم النقدى باعتباره الأكثر كفاءة من الدعم العيني، ولكن تطبيقه فى ظل التحديات الحالية لن يحقق الهدف المرجو منه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة الموجهة له حول مشكلت الخبز وبطاقات التموين، وارتفاع الاسعار .

وأشار غلى انه فى عام 2008 تم اقتراح تطبيق الدعم النقدي ، وتم الموافقة عليه ، بإعتباره الأكثر كفاءة ، ولكن حاليا الاوةضاع الاقتصادة وارتفاع نسبة التضخم فى ديمسبر 2023 إلى 36% ، يتطلب عدم تطبيقه حاليا خاصة انا لماوطن يردي رغيف الخبز وزجاجة الزيت التى تصرف على بطاقة التموين بأسعار مناسبة .

وتابع : التحول للدعم النقدى يحتاج إلى اقتصاد مستقر وثبات معدلات التضخم .

وحول شكاوي النواب من عدم إضافة المواليد على بطاقات التموين ، اكد المصيلحي أن الوزارة مرتبطة بميزانية محددة واذا قام مجلس النواب بفتح اعتماد اضافي لموازنة الوزارة ساقوم بفتح باب اضافة المواليد .

وحول تطبيق التسعيرة الجبرية ، أكد وزيسر التموين ان ذلك قد يؤدي الى اختفاء السع حيث قامت الدولة بعد الثمانينات بتطبيق حرية التجارة .

وفيما يخص عدم فتح مخابز جديدة ، أكد وزير التموين ، أن هناك شروط تم وضعها لفتح المخابز منها المناطق المحرومة والمناطق الجديدة ، المحرومة الا يقل عدد السكان ما بين 2500 و3 الاف مواطن ، فضلا عن عدم زيادة متوسط الخبز فى المنطقة عن 3.2 رغيف .