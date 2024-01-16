حكاية فيلود مع كأس الأمم| هجوم مسلح يحرمه من الظهور مع توجو.. ويعود مع بوركينا بعد 13 عاما

يستهل منتخب بوركينا فاسو، تحت قيادة المدرب الفرنسي هوبير فيلود، مشواره في كان 2023، بمواجهة نظيره الموريتاني، في المباراة المقرر لها، اليوم الثلاثاء، تمام الرابعة عصر، مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب السلام بمدينة بواكي.

ويسجل المدرب الفرنسي المخضرم هوبير فيلود، مشاركته الأولى في كأس الأمم الأفريقية، بعدما حرمه الهجوم المسلح على منتخب توجو من المشاركة في كان 2010.

وقاد فيلود، منتخب توجو للتأهل إلى نهائيات كان 2010، وُحرم من المشاركة في البطولة، بعدما تلقى رصاصة في ذراعه جراء الهجوم الذي استهدف الحافلة في طريقها إلى أنجولا، والذي أسفر عن انسحاب المنتخب التوجولي بعد مقتل 3 من أفراد البعثة وإصابة 7 آخرين.

وقاد هوبير فيلود، منتخب السودان للتأهل إلى النسخة الماضية من كأس الأمم، لكنه غاب عن البطولة بعد إقالته قبل انطلاق المسابقة وتعيين برهان تيه.

وتولي فيلود، القيادة الفنية لبوركينا فاسو، منذ شهر أبريل الماضي، وقاد الخيول لتحقيق 7 انتصارات والتعادل في 3 آخرين والخسارة في مباراتين.

ويمتلك المدرب الفرنسي خبرات كبيرة في القارة الإفريقية، وتوج خلال مسيرته بـ3 بطولة، بعد الفوز ببطولة الدوري الجزائري في مناسبتين مع وفاق سطيف وثم اتحاد العاصمة، بالإضافة إلى الفوز بالسوبر الإفريقي 2016 مع مازيمبي الكونغولي.

وتستضيف كوت ديفوار النسخة الـ34، من مسابقة كأس الأمم الإفريقية، في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير، بمشاركة 24 منتخبًا.

وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا

المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا