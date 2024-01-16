«أندويا» يقود تدريبات بدنية مكثفة للاعبين

خصص أندرياس أندويا، مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، فقرة من التدريبات البدنية للاعبين، في بداية المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب ‏مختار التتش بالجزيرة.‏

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية لمدة نصف ساعة، وفقا لبرنامج الأحمال الذي وضعه الجهاز الفني.

وكان مارسيل كولر المدير الفني للفريق، قد عقد اجتماعا مع الجهاز المعاون له على هامش المران، لمناقشة عدد من الأمور ‏المتعلقة ببرنامج الإعداد والتدريبات الخاصة بالفترة المقبلة.‏

وواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش، بمشاركة عدد كبير من لاعبين قطاع الناشئين، في ظل غياب اللاعبين الدوليين ‏المشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.‏