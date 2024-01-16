ضبط 3 أشخاص بالجيزة لإتجارهم في الألعاب النارية والأسلحة البيضاء عبر «فيس بوك»

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ثلاثة أشخاص، بتهمة الاتجار غير القانوني في الألعاب النارية والأسلحة البيضاء، وذلك عبر الترويج لنشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي ببولاق الدكرور.

وكانت قد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، تم اكتشاف صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تروج لبيع الألعاب النارية والأسلحة البيضاء.

وتم تحديد وضبط الفرد الذي يدير تلك الصفحة، وهو عامل توصيل مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وبعد مواجهته، اعترف بإدارته للصفحة والترويج للألعاب النارية والأسلحة البيضاء بالتعاون مع شخصين آخرين، والذين تم أيضًا ضبطهما.

وكان بحوزتهما 10 قطع سلاح أبيض، 185 شمروخًا مختلف الأحجام، و182 قطعة ألعاب نارية. واعترفا بحيازتهما لهذه المضبوطات بهدف الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.