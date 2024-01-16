مسابقة لاختيار الأم والأب المثاليين من موظفي الديوان العام ومجالس المدن بالشرقية

أعلنت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الشرقية، اليوم، عن تنظيم مسابقة اختيار الأم المثالية والأم القدوة (التي لم تنجب أطفالا ولكنها أحسنت رعاية أسرتها) والأم المعيلة (التي احسنت رعاية اسرتها رغم عدم وجود العائل) ، والأم من ذوى الاحتياجات الخاصة (والتي أحسنت رعاية أسرتها رغم تحديها) ، والأم لطفل من ذوى الاحتياجات الخاصة (بشرط تنمية مهاراته بحيث تم دمجة في المجتمع ) والأم لأحد الموظفين أوالموظفات المميزين (بشرط يكون لها قصة نجاح مميزة ) والأب المثالى (هو من له بنتان أو أكثر ولم يرزق بذكور ولكنه رضى بالبنات واحسن تربيتهن) ، وذلك على مستوى ديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء والوحدات التابعة لها للعام الخامس على التوالي، وذلك تحت رعاية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وعلى من يرغب من الموظفين و الموظفات ، والعاملين أوالعاملات في التقديم ، يقدم قصة كفاحه والمستندات المطلوبة إلى مسئول وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء التابعة لها.

من جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن للمرأة دور كبير فى المجتمع وهى جزء لا ينفصل منه بل مكون أساسى له ، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، موضحاً أن المرأة المصرية تستكمل ما حصدته من إنجازات، في ظل قيادة مصرية حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ترعى حقوق المرأة ،مشيراً الى أهمية دور الأب في قيادة الأسرة ، فكم من الآباء أناروا طريق أبنائهم، ووضعوا حكمتهم وخبرتهم بين أيديهم ليستمدوا منها ما يفيدهم في كل ما يواجههم من عثرات الحياة ،لذلك تحرص الدولة على تكريم الأمهات والأباء الذين لهم قصص كفاح كل عام وذلك في ضوء الإحتفال بعيد الأسرة.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد الصافى سكرتير عام محافظة الشرقية أن الهدف من تنظيم مسابقة إختيار الأم المثالية والأب المثالى هو تعظيم دور الأسرة العاملة، موضح الشروط المقررة للتقديم في المسابقة إختيار الأم المثالية 2024 وهي أن يكون المرشح أو المرشحة إحدى العاملين بديوان عام المحافظة، أو المراكز والمدن والأحياء والوحدات التابعة لها.

وألا يقل السن عن 45 سنة.

وألا يزيد عدد الأبناء عن 4 أبناء.

وأن يكون للأم أو الأب قصة عطاء واضحة.

ولابد من حصول جميع الأبناء على مؤهل عالي.

ويتم تقديم المسندات المطلوبة وهى إقرار قانونى من المرشحة بعدم قرابتها إلى عضو من أعضاء اللجنة - قصة قصيرة لا تزيد عن صفحة واحدة ( تظهر ظروف الحالة تفصيلاً).

واقرار الحالة الإجتماعية من جهة العمل مختوم وموقع عليه من جهة العمل - بيان حالة وظيفية مختوم من جهة العمل

و 2 صورة شخصية للمرشحة - صورة بطاقة الرقم القومى للمرشح او المرشحة وجه وظهر فى صفحة واحدة - صور شهادة الميلاد الخاصة بالأبناء

وصورة شهادة وثيقة الزواج أو شهادة وفاة الزوج

والشهادة المرضية فى حالة مرض الزوج أو أحد أفراد الأسرة

وصور معتمدة للمؤهلات الدراسية للأبناء

والتأكيد على أن يدون بالملف رقم تليفون صحيح.

وصورة من شهادة التأهيل للأم او الأبن من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وسيتم إختيار سبع مرشحين من بين المتقدمين ويحصل الفائز أو الفائزة على شهادة تقدير ومبلغ مالي قدرة خمسة آلاف جنيه.