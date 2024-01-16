النيابة تستمع لأقوال مدير مصنع كرتون في واقعة مصرع فرد أمن بالسلام

استمعت نيابة السلام، إلى أقوال مدير مصنع كرتون شهد مصرع فرد أمن سقطت عليه بوابة حديدية على رأسه.

وقال مدير المصنع، إن البوابة سقطت على الموظف قضاء وقدر ولم يتدخل أحد في إسقاطها وأضاف أنه سوف يقدم لأسرة المتوفي حقوقه العمالية.

ولقى فرد أمن بمصنع كرتون مصرعه إثر سقوط بوابة حديدية على رأسه بمنطقة السلام.

وكانت البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة السلام يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول فرد أمن جثة هامدة إثر سقوط بوابة حديدية على رأسه داخل المصنع.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة فرد أمن بمصنع كرتون، وتوفى إثر سقوط بوابة حديدية عليه فتسبب في تهشم رأسه وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.