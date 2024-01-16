لليوم الخامس على التوالي.. الحريفة يتصدر إيرادات شباك التذاكر

لليوم الخامس على التوالي، تصدر فيلم “الحريفة” ايرادات شباك التذاكر ، حيث حقق أمس الاثنين 1.087.371جنيه.

وجاء في المركز الثاني فيلم “الاسكندراني” محققا 618.215 جنيه، وفي المركز الثالث فيلم “أبو نسب” بـ 606.847 جنيه، وفي المركز الرابع فيلم “شماريخ” بـ 136.781 جنيه، وحقق فيلم “عصابة عظيمة” في المركز الخامس 130.808 جنيه، وفي المركز السادس فيلم “أنا وابن خالتي” بـ 88.435 جنيه، وفي ذيل القائمة فيلم “ليه تعيشها لوحدك” 12.370 جنيه.

فيلم الحريفة بطولة: نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبدالرحمن محمد، سليم الترك وآخرين، مع ظهور خاص لـ بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، بمشاركة أحمد حسام ميدو، لاعب كرة القدم السابق، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.