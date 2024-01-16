رفع 1300 طن قمامة خلال حملة نظافة موسعة بالمنصورة

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، استمرار تنفيذ أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والأتربة بالمنطقة المركزية بنطاق مدينة المنصورة، بمشاركة معدات 8 وحدات محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة في الحملة.

وقال أيمن مختار، محافظ الدقهلية في بيان صادر عن المحافظة صباح اليوم، إنه جرى رفع 1300 طن قمامة و50 طن أتربة و250 طن مخلفات صلبة ونواتج تطهير بحملة النظافة بالمنطقة المركزية وعلي الطرق السريعة وذلك بمشاركة 8 وحدات محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها.

ومن جانبه أوضح محمد حمص، رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها، أن الحملة بمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة والمهندس فهمي علام بجهاز النظافة حيث استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة والسيد محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة والدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس حي شرق المنصورة، و حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة أجا، والمحاسب أحمد عبد العظيم، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، واللواء محمود ضياء الدين، رئيس مركز ومدينة ميت غمر والمحاسب غاده الحمادي، رئيس مركز ومدينة بلقاس واللواء عادل برغش رئيس مركز ومدينة شربين واللواء أنور مدحت رئيس مركز ومدينة نبروه والمحاسب متولي عبد العال رئيس مركز ومدينة بني عبيد والمحاسب سيد النخيلي رئيس مركز ومدينة تمي الامديد وبإشراف نواب رؤساء هذه الوحدات.

وأضاف أنه جرى المرور علي جميع قطاعات المنطقة المركزية "نطاق أحياء شرق وغرب ومركز المنصورة" واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة، حيث شملت الأعمال تقليم أشجار شارع المشاية وحديقة شجرة الدر وغسيل الأرصفة بشارع الجيش و كنس الأتربة بشارع الجيش ومطلع كوبري سندوب ومنازل الكوبري وترميم الأرصفة بشارع العبو ورفع كفاءة النظافة العامة بشارع المشاية والجمهورية وعبد السلام عارف وأحمد ماهر وجيهان وحي الجامعة وشارع بوابة توشكى، وتقسيم الزعفران وابن زيد، و شارع الجلاء، و محمد فتحي، وسوق ستوته،و سكه سندوب و منطقة سندوب والمجزر و الترعه وآداب وشارع العبور و ميدان الطميهي و الشيخ حسانين وبورسعيد و السكة الجديده السكه القديمه، و مشعل، و النخلة و الثانوية، و المدير، و البداله و الدراسات و عبده معروف، وقناة السويس، وسعد زغلول وشارع مساكن الميناء و فخر الدين خالد و سعد الشربيني ومساكن الشناوي، وكفر البدماص و عزبه عقل، وعزبه الشال.

وقد اكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة، وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.

حملات نظافة وتجميل بشوارع المنصورة

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