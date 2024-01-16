مباريات اليوم.. تونس أمام ناميبيا ومالي تواجه جنوب أفريقيا في كأس أمم أفريقيا

تستعرض “البوابة نيوز”، أبرز مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 -1-2024، حيث يقام عدد من المباريات في مختلف البطولات والملاعب العالمية منها مباراة تونس وناميبيا ومالي وجنوب أفريقيا في بطولة كأس أمم أفريقيا.

مباريات كأس أمم أفريقيا 2023

بوركينا فاسو ضد موريتانيا – 4 مساء

تونس ضد ناميبيا – 7 مساء

مالى ضد جنوب أفريقيا – 10 مساء

مباريات كأس أمم أسيا 2023

تايلاند ضد قيرغيزستان – 4.30 عصر

السعودية ضد عمان – 7.30 مساء

مباريات الدوري الإيطالي

يوفنتوس ضد ساسولو – 9.45 مساء

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

وولفرهامبتون ضد برينتفورد – 9:30 مساء

برمنجهام سيتي ضد هال سيتي- 9:45 مساء

بولتون واندررز ضد لوتون تاون- 9:45 مساء

بريستول سيتي ضد وست هام يونايتد- 9:45 مساء

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

خيتافي ضد إشبيلية- 9 مساء

أتلتيك بيلباو ضد ديبورتيفو ألافيس- 10 مساء

تينيريفي ضد ريال مايوركا- 11 مساء

مواعيد مباريات كأس تركيا

بشتكاش ضد ايوبسبور – 8 مساء

مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية

فاركو ضد زد – 3 عصرا

طلائع الجيش ضد بيراميدز- 5 مساء

سموحة ضد مودرن فيوتشر- 5 مساء