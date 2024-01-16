بالصور.. "التعمير لخدمات الصيانة" تواصل أعمالها بـ509 عمارات بالإسكان الاجتماعي ببورسعيد

أعلن المهندس صلاح حسن، العضو المنتدب لشركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعي ودار مصر، أن الشركة واصلت أعمال الصيانة والنظافة الدورية من خلال قطاع شمال لمواقع ومكونات 509 عمارات و بها 13755 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمناطق ومدن مختلفة بمحافظة بورسعيد.

وأوضح العضو المنتدب بشركة التعمير، أن أعمال الصيانة والنظافة تشمل وصلات (صرف - مياه) بالمناور، والأسطح، والأبواب والنوافذ، والإنارة، كما شملت أعمال النظافة السلالم، والحوائط، والنوافذ والشوارع والأرصفة، بجانب صيانة إنارة المداخل، والطرق بمواقع العمارات، والإنترلوك بأرصفة المشاة، وأماكن انتظار السيارات، والمسطحات الخضراء، وغير ذلك من أعمال الصيانة، بهدف الحفاظ على الثروة العقارية.

وأكد العضو المنتدب بالشركة، أن ذلك يأتي في ضوء توجهات الدولة بضرورة الحفاظ على الثروة العقارية، وما يتم تنفيذه من مشروعات قومية.

ولفت إلى أنه يتم إسناد الأعمال لمكاتب متخصصة لضمان تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة بأفضل المعايير، بجانب المتابعة الدورية للأعمال وتوثيق ما يتم تنفيذه.

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