وزير الإنتاج الحربي: تطبيق آليات الحوكمة والمراقبة الداخلية بشركات الوزارة لتلبية احتياجات السوق

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي اليوم شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية “مصنع 81 الحربي” التابعة للوزارة.

وقال إنه حريص علي استمرار أعمال المرور على الشركات والوحدات التابعة ليتابع بنفسه انتظام سير العمل بها على أرض الواقع وللتعرف على مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل ووضع الخطة اليومية للإنتاج وتطبيق معايير الجودة والتزام العاملين بارتداء مهمات الأمان وتطبيق مختلف آليات السلامة والصحة المهنية.

أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن هذه الجولة التفقدية ليست الأولى لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، حيث قام بأكثر من زيارة للشركة على مدار الشهور الماضية والتي كان آخرها بشهر سبتمبر الماضي والتي تم خلالها إصدار عدد من التوجيهات الوزارية لتطوير الأداء.

كما استعرض المهندس مدحت شكري رئيس مجلس إدارة شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية من بيانات ومعلومات حول المؤشرات الخاصة بالأداء وحجم المبيعات والمستجدات المتعلقة بالمشروعات التي تنفذها الشركة ومدى الالتزام بتوقيتات تنفيذها بالمستوى الذي يليق بمكانة الإنتاج الحربي.

واستعراض ايضا ما تم من أوجه للتطوير بالشركة بالفترة الأخيرة لزيادة الإنتاجية وتحسين الأداء مثل رفع كفاءة أحد المصانع بالشركة وهو مصنع الرزينات التي تعد الخامة الرئيسية لإنتاج البويات حيث كان هذا المصنع متوقفاً منذ أكثر من 10 سنوات، وتم تطويره بواسطة شركة الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة، وكذا أعمال رفع كفاءة مصنع اليوريا فورمالدهيد بالشركة (مصنع 81 الحربي) والتي تعد من أبرز المشروعات الحربية التي تم الإنتهاء من تنفيذها خلال عام 2023.

وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي على أهمية انتهاز الفرص المتاحة في الفترة الحالية وتزايد الإقبال والطلب على منتجات الشركة (مصنع 81 الحربي)، مشيراً إلى أن الشركة كانت واحدة من أفضل شركات الإنتاج الحربي المحققة لأرباح عن العام المالي الماضي ونجحت كذلك في أن تكون واحدة من أفضل شركات الإنتاج الحربي من حيث القدرات التصنيعية ولذا حرص السيد الوزير على تكريمها بشهر نوفمبر الماضي خلال مناقشة الجمعيات العمومية الأخيرة عن العام المالى (2022/ 2023)،

وأثناء الجولة أصدر الوزير مجموعة من التوجيهات والتي ركزت على أهمية تطبيق آليات الحوكمة والمراقبة الداخلية داخل الشركة والحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية والإلتزام بتخزين الأصناف بالمخازن المخصصة لها والاهتمام ببرامج الصيانة والالتزام بمواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها وضرورة القيام بشكل دائم بمراجعة خطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة الدورية وإجراءات الأمن الصناعي والسيبراني والتخلص من المخلفات بالطرق القانونية بصفة دورية.

وأوضح محمد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي) تقوم بتلبية مطالب القوات المسلحة المصرية من منتجاتها العسكرية وتقوم بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع عدد من المنتجات المدنية مثل (البويات بأنواعها، الفورمالدهايد، اليوريافورمالدهيد، الهكسامين، أقراص الوقود الجاف، كراسي الاستادات الرياضية، بودرة وعجائن الألومنيوم، نترات الصوديوم ونترات البوتاسيوم، اللاكيهات والورنيشات، البرايمرات)، وتضم الشركة أحدث المعدات والمعامل وأجهزة رقابة الجودة العالمية.