محافظ أسوان يشيد بجهود أعضاء مجلس الشباب المصري بالانتخابات الرئاسية 2024

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فى إطار حرصه لدعم وتمكين الشباب بمجموعة من أعضاء مجلس الشباب المصرى، حيث أشاد بدورهم وجهودهم المبذولة خلال رصد ومتابعة عملية الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد أن ملحمة المشاركة المجتمعية والوطنية الرائدة التى قدمها شباب مجلس الشباب المصرى وغيرهم من ممثلى المؤسسات المدنية والكيانات الشبابية والأهلية كان لها دور فعال فى تسهيل وتوفير الخدمات اللوجستية وتهيئة المناخ المناسب أمام المواطنين للإدءاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر. هذا فضلًا عن أن الوعى الوطنى لدى مواطنى وأهل أسوان وحرصهم على النزول لممارسة حقهم الدستورى ساهم فى أن تكون محافظة أسوان من أوائل المحافظات التى تخطت نسبة 90 % من إجمالى الأصوات المشاركة فى العملية الانتخابية.

وخلال اللقاء، أكد اللواء أشرف عطية على إيمانه الكامل بدور الشباب وأهمية استثمار إمكانياتهم وأفكارهم الطموحة لدعم جهود التنمية بالمحافظة باعتبارهم طاقة المجتمع وأساس تقدمه ومستقبله المشرق.

ومن جانبهم، حرص أعضاء مجلس الشباب المصرى على تقديم التهنئة للواء أشرف عطية بمناسبة العيد القومى للمحافظة.

كما أوضحوا أن مجلس الشباب المصرى بأسوان حصل على أعلى نسبة تقييم على مستوى الصعيد فى دقة البيانات والإحصاءات التى تم رصدها خلال متابعتهم المتواصلة لكل فعاليات الانتخابات الرئاسية.

وأكد أعضاء المجلس على دعمهم وتقديرهم لكافة عمليات التطوير التى تشهدها المحافظة بقيادة اللواء أشرف عطية لتحقيق طفرة ملحوظة فى مختلف قطاعات العمل وبما يساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحقيق حياة كريمة لمواطنى وأهالى أسوان.

وفى نهاية اللقاء، حرص محافظ أسوان على تبادل الدروع والتقاط الصور التذكارية مع أعضاء مجلس الشباب المصرى تقديرا لدورهم وجهودهم المبذولة فى خدمة مجتمعهم.