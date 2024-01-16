محافظ أسوان يلتقى بوفد التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد التحالف الوطني للتنسيق لإطلاق القافلة الشاملة "ستر وعافية" بقرية الكفور التابعة لمركز كوم أمبو، وذلك يوم 17 يناير الجارى بالتعاون مع مبادرة "الناس لبعضهم".

وجاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتفعيل المشاركة المجتمعية من كافة قوى المجتمع لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للأسر الأكثر إحتياجاً ، وتحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

وتستهدف القافلة تقديم العديد من الخدمات الطبية والتوعوية والتموينية ، فضلاً عن الأنشطة والفعاليات الترفيهية بواسطة 17 كيان من كيانات التحالف.

وخلال اللقاء، قدم اللواء أشرف عطية شكره لمؤسسات المجتمع المدنى لمساهتهم الجادة، وحرصهم على مساندة الجهود التنفيذية لتقديم الخدمات المتنوعة التى تساهم فى رفع المعاناة عن كاهل البسطاء وفقاً لخطة الحماية الإجتماعية التى تتماشى مع رؤية مصر 2030 ، وفى ظل متابعة من وزارة التنمية المحلية اللواء هشام آمنة.

كما طالب بمواصلة تنظيم العديد من هذه القوافل لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة لمواطنى المحافظة بكافة المدن والمراكز، ولا سيما داخل القرى والنجوع المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفى نهاية اللقاء، قام أعضاء وفد التحالف الوطنى بإهداء درع التحالف لمحافظ أسوان تقديراً على التعاون المثمر والبناء بما يصب فى تحقيق صالح المواطن الأسوانى، هذا وتضم القافلة الشاملة للتحالف الوطنى 22 عيادة طبية و6 صيدليات، ومكتب لقياس الضغط والسكر ، وأنشطة توعية، و2 مكتب للكراسى المتحركة والأطراف الصناعية، و3 لتقلى طلبات التمكين الإقتصادى ، وكذا مكتب لحالات الغارمين، وأخر لبرنامج ملهم ، بالإضافة إلى تنظيم كرنفال للأطفال، و3 معارض للملابس تضم 2200 قطعة، و850 أغطية للشتاء "ألحفة وبطاطين"، و1750 كرتونة مواد غذائية، و2000 كيلو لحوم، و700 هدية للأطفال.

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