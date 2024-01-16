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الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انتشال جثة غريق مجهول الهوية من مياه النيل بالمنصورة

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه
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تمكنت قوات الإنقاذ النهرى فى محافظة الدقهلية صباح اليوم الثلاثاء من انتشال جثة شخص مجهول الهوية من مياه النيل بمدينة المنصورة بالقرب من كوبرى القطار.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة برؤية بعض الأهالى لجثة طافية أعلى مياه النيل بالقرب من كوبرى القطار.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ، حيث تم انتشال الجثمان وبالفحص تبين أنه مجهول الهوية.

وجرى نقله إلى المشرحة على ذمة تصرفات النيابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية المتوفى.

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