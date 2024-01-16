فلسطين.. غارة إسرائيلية عنيفة على مناطق غرب مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة غرب مدينة غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عنبتا شرق طولكرم، وتمركز جنود الاحتلال في الشارع الرئيسي في البلدة، كما اقتحم الاحتلال بلدة كفراللبد شرق مدينة طولكرم، وقامت قوات الاحتلال بتفتيش المواطنين في الشوارع والأحياء، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

كما أطلقت الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع على المواطنين خلال الاقتحام، واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي دون وجود إصابات او اعتقالات حتى الآن.