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الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين| الاحتلال يعتقل فلسطينيًا في بلدة بيت ريما.. ومستوطنون يهاجمون سيارت المواطنين شمال رام الله

مهاجمة سيارات المواطنين
مهاجمة سيارات المواطنين الفلسطينيين
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مواطنًا فلسطينيًا في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، وأضافت الوكالة أن الأسير المحرر عطا حازم الريماوي تم اعتقاله وقت مروره عند حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.

وفي بلدة سنجل شمال رام الله، هاجم مستوطنون إسرائيليون سيارات المواطنين الفلسطينيين، وكان المستوطنون يحملون أسلحة، وقاموا بتكسير زجاج سيارات المارة داخل البلدة.

ومنذ قليل، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق قنابل صوتية بشكل عشوائي داخل مخيم عين السلطان بأريحا أثناء اقتحام المخيم، حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

كما أضافت الوكالة أن الاحتلال اقتحم المخيم من المدخل الشمالي لمدينة أريحا، وداهمت منازل أحد المواطنين وطالبته بتسليم نفسه لاعتقاله، كما تم تهديده بهدم منزله.

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