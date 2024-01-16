نجوم الفن يحتفلون مع صناع فيلم "مقسوم" بالعرض الأول

على أنغام أغنية "قلبي يا محتاس" الأغنية الدعائية للفيلم، احتفل نجوم الفن مع صناع فيلم "مقسوم" بالعرض الأول للفيلم في إحدى سينمات أكتوبر، وسادت الأجواء الاحتفالية خلال العرض حيث تفاعل كل الضيوف والفنانين مع الأغاني الدعائية للفيلم سواء "قلبي يا محتاس" أو "مقسوم"، وقامت نجمات العمل بدخول السينما بطريقة مختلفة وملائمة لأجواء العمل حيث قاموا بالعزف على بعض الآلات الموسيقية واحتفلوا مع الجمهور بعرض الفيلم، وسادت أجواء التسعينيات على العرض الخاص للفيلم سواء من خلال الديكور الملائم للحقبة الزمنية أو من خلال ملابس النجوم والتي حرصوا أن تكون مواكبة للعصر الذي يدور خلاله أحداث الفيلم، وذلك تمهيداً لعرضه بالسينما المصرية والدول العربية بداية من ١٧ يناير

فيلم "مقسوم" بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج أحمد يوسف وهيثم دبور وكريم الشناوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوي في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

وقد حاز البرومو الدعائي للفيلم على ردود فعل ايجابية ومشاهدات تجاوزت ٥ ملايين مشاهدة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر خلال التريلر الرسمي للفيلم العديد من ضيوف الشرف مثل السيناريست تامر حبيب والنجم محمد ممدوح والنجمة ثراء جبيل والمخرج الكبير هاني خليفة.

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