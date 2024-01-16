ذا بيست.. اختيارات "فيفا" للأفضل في العالم 2023.. ميسي وجوارديولا ومانشستر سيتي يسيطرون على الجوائز

الثلاثاء 16/يناير/2024 - 12:16 ص

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مساء الإثنين، جوائز الأفضل "ذا بيست" لعام 2023 خلال حفل ضخم في العاصمة البريطانية لندن، وشارك فيه أساطير ونجوم كرة القدم حول العام.

وحصل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023 للمرة الثالثة في تاريخه حيث حصدها في عامي 2019 و2022، بعد نجاحه في قيادة منتخب التانجو للفوز بكأس العالم في قطر، لكنه غاب عن حفل تسليم الجائزة.

وتفوق ميسي على النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الذي حصد كل البطولات الممكنة مع الفريق، وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الذي ساهم في وصول منتخب بلاده لنهائي كأس العالم.

وحصد البرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي على جائزة أفضل حارس متفوقا على ياسين بونو المغربي وتيبو كورتوا، بعدما ساهم في نظافة شباكه فترات طويلة خلال الموسم الماضي وقاد الفريق الإنجليزي لاقتناص 5 بطولات كبرى والتربع على عرش أوروبا والعالم.

وتوجت الإسبانية آيتانا بونماتي لاعبة فريق برشلونة، بلقب أفضل لاعبة في العالم، كما حصلت الإنجليزية ماري ايربس حارسة مانشستر يونايتد بجائزة أفضل حارسة في العالم للعام الثاني على التوالي.

وفي فئة أفضل مدرب في العالم، استحق الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الجائزة بجدارة متفوقا على سيموني إنزاجي مدرب ميلان، ولوتشيانو سباليتي مدرب نابولي السابق والمدير الفني الحالى لمنتخب إيطاليا.

وقاد جوارديولا الفريق الإنجليزي للفوز بخماسية تارخية، حيث حصد الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، فيما حصلت سارينا ويجمان مدربة منتخب إنجلترا علي جائزة أفضل مدربة.

وفاز جييرمي مادروجا لاعب بوتافوجو البرازيلي بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم، عن هدفه مع بوتافوجو في شباك نوفوريزونتينو في دوري الدرجة الثانية البرازيلي.

وحصل منتخب البرازيل على جائزة العب النظيف، وكرم الاتحاد الدولي لكرة القدم ثلاثة أساطير رحلوا هذا العام وهم زاجالو وبيكينباور وبوبي تشارلتون الذين حملوا كأس العالم 7 مرات مع منتخبات بلادهم البرازيل وألمانيا وإنجلترا علي الترتيب.

واختار فيفا تشكيل أفضل فريق كرة قدم رجال في العالم لعام 2023، والذي شهد تواجد 6 لاعبين من مانشستر سيتي، وجاء كالتالي:



حراسة المرمى: تيبو كورتوا.



الدفاع: جون ستونز - كايل والكر - روبن دياز .



الوسط: بيرناردو سيلفا - كيفين دي بروين - جود بيلينجهام.



الهجوم: ليونيل ميسي- إيرلينج هالاند - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.

وقدم الحفل النجم الفرنسي العالمي تييري هنري، وليست هذه المرة الأولى التي يقدم فيها حفل الجوائز العالمية، حيث يكون دائما في مقدمة حفلات الأفضل باعتباره واحدا من أساطير كرة القدم عبر التاريخ.