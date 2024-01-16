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الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الليلة.. مواجهة قوية بين موريتانيا و بوركينا فاسو في كأس أمم أفريقيا

موريتانيا
موريتانيا
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يقص المنتخب الموريتاني، اليوم الثلاثاء، شريط مبارياته في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار، وذلك بمواجهة منتخب بوركينا فاسو، ضمن الجولة الأولي للمجموعة الرابعة ببطولة أفريقيا .

ويأمل المنتخب الموريتاني في تحقيق نتيجة ايجابية أمام المنتخب البوركيني الذي يجيد اللعب في كأس الأمم ويمتلك لاعبيه خبرات ليست بالقليلة . 

وأكد أمير عبدو مدرب منتخب موريتانيا، أن المنتخب استعد جيدا للبطولة بشكل بدني وفني مميز، ويأمل في تحقيق نتائج مميزة بالبطولة لإسعاد شعب موريتانيا .

وتضم المجموعة الرابعة منتخبات، أنجولا، بوركينا فاسو، موريتانيا، والجزائر، وضمن مباريات نفس المجموعة فرض المنتخب الأنجولي أمس الإثنين التعادل بنتيجة 1-1 على المنتخب الجزائري في مباراة كانت قوية ومثيرة .

 

المنتخب الموريتانى كأس أمم أفريقيا بوركينا فاسو أيمن مصطفى