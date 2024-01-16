الليلة.. مواجهة قوية بين موريتانيا و بوركينا فاسو في كأس أمم أفريقيا

يقص المنتخب الموريتاني، اليوم الثلاثاء، شريط مبارياته في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار، وذلك بمواجهة منتخب بوركينا فاسو، ضمن الجولة الأولي للمجموعة الرابعة ببطولة أفريقيا .

ويأمل المنتخب الموريتاني في تحقيق نتيجة ايجابية أمام المنتخب البوركيني الذي يجيد اللعب في كأس الأمم ويمتلك لاعبيه خبرات ليست بالقليلة .

وأكد أمير عبدو مدرب منتخب موريتانيا، أن المنتخب استعد جيدا للبطولة بشكل بدني وفني مميز، ويأمل في تحقيق نتائج مميزة بالبطولة لإسعاد شعب موريتانيا .

وتضم المجموعة الرابعة منتخبات، أنجولا، بوركينا فاسو، موريتانيا، والجزائر، وضمن مباريات نفس المجموعة فرض المنتخب الأنجولي أمس الإثنين التعادل بنتيجة 1-1 على المنتخب الجزائري في مباراة كانت قوية ومثيرة .