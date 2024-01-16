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الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق ورشة "دوكو" ببولاق الدكرور

ارشيفيه
ارشيفيه
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كلفت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل ورشة دوكو أسفل عقار بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور، وفحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الحريق.

كان مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة وارتفاع ألسنة اللهب بصفط اللبن.

وعلى الفور دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارة إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع قطاع الغرب ومأمور القسم.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل ورشة دوكو بالطابق الأرضي لعقار مكون من 6 أدوار وسط محاولات للسيطرة على الحريق دون امتداد النيران للعقارات المجاورة.

حريق ورشة دوكو المعمل الجنائي بولاق الدكرور