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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط عامل طعن ميكانيكي فى الدقهلية بعد خلاف مالي بينهما

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية من ضبط عامل وذلك بعد قيامه بطعن ميكانيكي بمطواة بقرية بدواي التابعة للمركز بعد نشوب مشادة كلامية بينهم تطورت الى مشاجرة استل فيها العامل مطواه وتعدى بها على الميكانيكي لخلافات مالية بينهما.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية،  إخطارا من اللواء محمدعبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مامور مركز شرطة المنصورة من مستشفى الطوارئ الجامعي بوصول"عبد الرحمن.ف.ع"، 21 عاما، ميكانيكى ومقيم قرية بدواي، دائرة المركز مصابا بجرح طعني نافذ بالصدر من الجهة اليسرى "أدعاء تعدي من آخرين".

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس المباحث، وبالفحص وبسؤال المصاب اتهم "محمود.ح.ا"، 30 عاما، عامل ومقيم بذات القرية بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة"مطواة" وإحداث إصابته وذلك لوجود خلافات مالية بينهم.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة من ضبط المتهم، بمواجهته اقر واعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي أمرت بالتحري حول الواقعة وظروفها.

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