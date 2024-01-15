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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

واشنطن: حان الوقت لتقلص إسرائيل نطاق عملياتها العسكرية في قطاع غزة

المتحدث باسم مجلس
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي
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أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، أن الوقت حان لإسرائيل لتقليص نطاق عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أكد كيربي أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد عاد للتو من المنطقة بعد زيارة، وأنه تم التحدث بشكل مكثف مع الحكومة الإسرائيلية بخصوص الانتقال إلى عمليات عسكرية ذات كثافة منخفضة.

وأبدى اعتقاده بأن الوقت المناسب قد حان لهذا التحول، مؤكدًا إجراء محادثات مع السلطات الإسرائيلية بشأن تنفيذ هذا الإجراء.

أشار جون كيربي، إلى أن إسرائيل اتخذت بعض الخطوات التمهيدية في محاولة لتحقيق تقليص نطاق النزاع، مؤكدًا أنهم يلاحظون سحب بعض القوات الإسرائيلية وتقليل الاعتماد على الضربات الجوية.

وفي تصريحه، قال كيربي: "المرحلة المنطقية التالية في هذا النزاع هي الانتقال إلى عمليات عسكرية ذات كثافة أقل، وهذا يتضمن استخدام غارات جوية أكثر دقة وتقليل التصعيد العسكري".

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