ads
الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الأقصر يعلن انطلاق الموجة الـ22 لإزالة التعديات.. 27 يناير

اجتماع إزالة التعديات
اجتماع إزالة التعديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ناقش المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، استعدادات تنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، وتذليل المصاعب التي تواجه تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية؛ لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وإزالة التعديات عليها.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام محافظة الأقصر، ورؤساء ونواب المراكز والمدن، ومسئولي جهات الولاية، وكافة الجهات المعنية.

ومن جانبه، أشار محافظ الأقصر، إلى أنه من المقرر انطلاق الموجة الـ22، والتى ستنطلق مرحلتها الأولى في 27 يناير الجارى وحتى 16 فبراير القادم وتستهدف تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات على أراضي جهات الولاية المختلفة "وحدات محلية، وري، وسكة حديد، وأوقاف، وآثار، وأراضي زراعية" وغيرها من جهات الولاية الأخرى.

ووجه محافظ الأقصر، بضرورة التنسيق المسبق والتعاون الكامل بين كافة الجهات للإعداد والتجهيز لانطلاق الموجه الـ 22 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية، بحيث يتم إدراج مختلف الحالات بشكل دقيق لإسترداد حق الدولة والشعب في أراضيه في ظل المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية لهذا الملف.

الاجتماع (5)
الاجتماع (5)
الاجتماع (4)
الاجتماع (4)
الاجتماع (3)
الاجتماع (3)
الاجتماع (2)
الاجتماع (2)
الاجتماع (1)
الاجتماع (1)
الاجتماع (6)
الاجتماع (6)
المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ازالة التعديات محافظ الأقصر الموجة الـ22 لإزالة التعديات اراضي الدولة الأقصر