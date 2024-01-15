ذا بيست.. كل شيء عن جوائز فيفا للأفضل في العالم قبل إعلان الفائزين (تغطية)

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، بعد قليل، نحو العاصمة البريطانية لندن، لمتابعة انطلاق الحفل السنوى لجوائز “ذا بيست” 2023 The Best التى سينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

النجم النرويجي إيرلينج هالاند يتنافس مع ليونيل ميسي وكيليان مبابي على جائزة أفضل لاعب، وهي الجائزة التي تعد من أبرز اللحظات المنتظرة خلال الحفل، وتظل الجائزة محصورة بين هؤلاء الثلاثة اللاعبين الرائعين.

وفي فئة أفضل حارس مرمى، يتنافس كل من ياسين بونو وتيبو كورتوا وإيدرسون مورايس، حيث يتطلع كل منهم للحصول على هذا التكريم الرفيع.

وتظهر منافسة قوية في فئة أفضل مدرب، حيث يتنافس بيب جوارديولا مع سيموني إنزاجي ولوتشيانو سباليتي، فيما يتنافس جوليو إنسيسو وجيليرمي مادروجا ونونو سانتوس على جائزة أفضل هدف.

جوائز في ذا بيست:

- أفضل لاعب ولاعبة في العالم

- أفضل حارس وحارسة في العالم

- أفضل مدرب ومدربة في العالم

- جائزة بوشكاش لأجمل هدف

- جائزة اللعب النظيف

- جائزة المشجعين

ويجري الكشف عن تشكيلتي أفضل 11 لاعبًا في العالمللرجال والسيدات من بين 23 مرشحًا في كل مجموعة.

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