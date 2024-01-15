مدير مكتبة الإسكندرية: منفذ بيع جديد للهدايا التذكارية

أكد الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية، أن منفذ بيع جديد للهدايا التذكارية الذي تم افتتاحه اليوم سيكون محط التقاء جميع الزائرين بعد الانتهاء من جولتهم.

وأضاف خلال البيان الصادر عنه المكتبة اليوم، أن المنفذ يأتي في إطار استراتيجية المكتبة للعمل على التنمية المستدامة وتعزيز الاستفادة من الأعمال الفنية والمستنسخات الأثرية، وسد احتياجات الجانب السياحي والاقتصادي ويمثل مردود ايجابي وثقافي على الهوية المصرية.

وأكد الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية، بأن المكتبة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات التي تقدم للسائحين، بالإضافة إلى تنمية الموارد المادية، ووتم التفكير في إقامة المنفذ عند ممر الخروج بالمكتبة، وذلك ليكون محط التقاء جميع الزائرين بعد الانتهاء من جولتهم، مشيرًا إلى أن توقيتات عمل المنفذ سوف تكون خلال ساعات عمل المكتبة.

وأوضح الدكتور محمد سليمان؛ رئيس قطاع التواصل الثقافي، أن منفذ بيع الهدايا التذكارية وهو المنفذ السادس لبيع إصدارات وهدايا المكتبة- يعد من أهم منافذ البيع كونه متخصصًا في بيع الهدايا التذكارية الخاصة بمكتبة الإسكندرية وبعض المستنسخات من الأعمال الفنية للحضارات القديمة الفرعونية والرومانية وغيرها.

وجاء ذلك بحضور كل من محمد عقل رئيس القطاع المالي والإداري والدكتور محمد سليمان؛ رئيس قطاع التواصل الثقافي، واللواء خالد سعيد؛ رئيس قطاع الأمن، والدكتورة مروة الوكيل؛ رئيس قطاع البحث الأكاديمي، ودينا يوسف؛ رئيس قطاع المكتبات، والمهندس هشام مرتضى؛ رئيس القطاع الهندسي، ولفيف من مديري إدارات وقيادات المكتبة.

