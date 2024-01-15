أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، عن انطلاق معرض "أهلا رمضان" 15 فبراير المقبل، استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، وبالتنسيق مع الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد برئاسة محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد.

بأسعار مخفضة.. افتتاح معرض "أهلا رمضان" 15 فبراير المقبل في بورسعيد

وأشار، خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، إلى أنه سيجرى إقامة المعرض على أعلى مستوى، وسيشمل كافة احتياجات المواطنين من المواد الغذائية وغير الغذائية، فضلا عن عرض السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

كما صدق محافظ بورسعيد على الطلب المقدم من جمعية تجار مخلفات السفن المزكى من النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، لحل مشكلة منع التوريث للرخص المهنية لطائفة تجار مخلفات السفن وذلك أسوة بمهن أخرى داخل الميناء مثل "البمبوطية"، وحفاظا على هذه المهنة الأصيلة.

كما وجه محافظ بورسعيد ببحث ودراسة تخصيص أرض لإقامة سوق جملة للخضروات والفاكهة والأسماك، تابع للغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، ليقدم السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تلبي احتياجات المواطن في إطار مبادرات محافظة بورسعيد المختلفة للتخفيف عن كاهل المواطنين.