اقرأ غدًا في «البوابة»: شتاء قارس و«عالم قاسٍ».. شهادات مؤلمة من نازحي غزة: «الخيمة سقطت علينا والبرد لا يطاق»

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة الثلاثاء 16 يناير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
داليا عبد الرحيم تكشف في "الضفة الأخرى": ممارسات إسرائيل العنيفة سبب تنامي الجماعات المتطرفة
شتاء قارس و"عالم قاسٍ".. شهادات مؤلمة من نازحي غزة: "الخيمة سقطت علينا والبرد لا يطاق"
مندوب الصومال بالجامعة العربية: لن نتنازل عن شبر واحد من أراضينا
المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط في حوار مع "البوابة": %85 من سكان غزة أصبحوا نازحين.. و2000 مشرد في الضفة
الصين ترحب.. جزيرة ناورو تقطع علاقاتها مع تايوان
رحب الأمم المتحدة: أوكرانيا تحتاج 4.2 مليار دولار مساعدة