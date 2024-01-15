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الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة»: شتاء قارس و«عالم قاسٍ».. شهادات مؤلمة من نازحي غزة: «الخيمة سقطت علينا والبرد لا يطاق»

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة الثلاثاء 16 يناير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

داليا عبد الرحيم تكشف في "الضفة الأخرى": ممارسات إسرائيل العنيفة سبب تنامي الجماعات المتطرفة
شتاء قارس و"عالم قاسٍ".. شهادات مؤلمة من نازحي غزة: "الخيمة سقطت علينا والبرد لا يطاق"
مندوب الصومال بالجامعة العربية: لن نتنازل عن شبر واحد من أراضينا
المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط في حوار مع "البوابة": %85 من سكان غزة أصبحوا نازحين.. و2000 مشرد في الضفة
الصين ترحب.. جزيرة ناورو تقطع علاقاتها مع تايوان
رحب الأمم المتحدة: أوكرانيا تحتاج 4.2 مليار دولار مساعدة

إسرائيل غزة الصومال