اقرأ غدًا في «البوابة»: شتاء قارس و«عالم قاسٍ».. شهادات مؤلمة من نازحي غزة: «الخيمة سقطت علينا والبرد لا يطاق»

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة الثلاثاء 16 يناير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

داليا عبد الرحيم تكشف في "الضفة الأخرى": ممارسات إسرائيل العنيفة سبب تنامي الجماعات المتطرفة

شتاء قارس و"عالم قاسٍ".. شهادات مؤلمة من نازحي غزة: "الخيمة سقطت علينا والبرد لا يطاق"

مندوب الصومال بالجامعة العربية: لن نتنازل عن شبر واحد من أراضينا

المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط في حوار مع "البوابة": %85 من سكان غزة أصبحوا نازحين.. و2000 مشرد في الضفة

الصين ترحب.. جزيرة ناورو تقطع علاقاتها مع تايوان

رحب الأمم المتحدة: أوكرانيا تحتاج 4.2 مليار دولار مساعدة