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الإثنين 15 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صور.. 268 لجنة في امتحانات الشهادة الإعدادية بالفيوم

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماع مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم للعام الدراسى 2024/2023. 

حضر الاجتماع ريحاب عريق وكيل المديرية، وهشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، ومحمد عبدالسلام مدير عام إدارة التعليم الفني ، وحسن محمد مدير إدارة شئون الطلبة بالمديرية، ومحمد عطشي مدير إدارة الامتحانات بالمديرية، ومسئولى العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

أكدت وكيل الوزارة على ما يلي: الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات ومراعاة المعدلات عند تشكيل اللجان، وتنفيذ ما ورد من الوزارة بشأن تعليمات وقرارات وكتب دورية بشأن أعمال الامتحانات، والتأكيد على توفير تجهيزات اللجان الامتحانية بالشكل اللازم وتهيئتها لاستقبال الطلاب، وعدم ترك باب اللجنة مفتوح بعد الساعة التاسعة صباحًا. 

وأكدت وكيل الوزارة على عدم اصطحاب الطلاب وكذلك المعلمين والمشرفين على أعمال الامتحانات التليفون المحمول، وعدم خروج أي مسئول أو ملاحظ أو عامل أو فرد امن خارج اللجنة أثناء الامتحان.

وشددت بعدم السماح بدخول أولياء الأمور داخل اللجنة أثناء الامتحانات، وإعطاء الطالب حقة كاملا فى الوقت المخصص للامتحان، وعدم تأخير تسليم أوراق الأسئلة والإجابة بعد الساعة التاسعة صباحا، وكذلك تنفيذ قانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات ، وكذلك القرار رقم 500 لسنة 2014م وقرار رقم 34 لسنة 2018م،وترتيب الطلاب حسب كشوف المناداة المستلمة من لجنة النظام والمراقبة وترك مكان الطالب الغائب خالى.

وأكدت على أن تكون استمارة الغياب مختومة بختم اللجنة ، وأسماء الطلاب الغائبين مدون بالاسم رباعي في استمارة 5 د ، 6 د، ونبهت على عدم السماح بدخول الطلاب المتأخرين إلى اللجنة باكثر من 15 دقيقة، وكذلك تنفيذ التعليمات المستديمة الخاصة بالخطة العامة لتأمين الامتحانات.

وشددت على إحالة المخالفات حال حدوثها للشئون القانونية بالإدارة للتحقيق فيها، وكذلك المرور اليومي قبل الامتحانات على محيط اللجان لمواجهة أي طارئ قد يحدث، وعدم ترك اللجنة بدون إبلاغ الشرطة المكلفة بالتأمين، والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والخدمية المختلفة سواء بالمديرية والإدارات التعليمية.

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