“أزهر مطروح”: 3212 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية.. غدًا

قال عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الإثنين، إن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بمطروح 3212 طالبًا وطالبة، غدًا الثلاثاء، وذلك في 41 لجنة امتحانية على مستوى المنطقة.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، أن المنطقة أنهت كافة استعدادها بشأن امتحانات الشهادتين بتجهيز 41 لجنة لاستقبال 3212 طالبًا وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للحفاظ على سرية الامتحانات، وكذا إتمام أعمال توزيع رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والإداريين والعمال على جميع اللجان لضمان انتظام انضباط سير العملية الامتحانية.



وأضاف رئيس المنطقة بأنه تم التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لتأمين مقرات اللجان الامتحانية وأماكن حفظ أوراق الأسئلة، والتأكد من توافر كافة التجهيزات ووسائل الحماية المدنية وتنظيم مسارات دخول وخروج الطلاب، والتنبيه بعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول لمقر اللجان، وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان والتصدي لحالات الغش والعمل بروح الفريق الواحد بهدف خروج المنطقة بالشكل اللائق بها.

وأشار سالم الى أن تلاميذ الشهادة الابتدائية، سوف يؤدون الامتحان في مادة القرآن الكريم، على أن تختتم امتحاناتهم يوم الاثنين 22/1/2024، بمادتى اللغة الإنجليزية، والمستوى ‏ الرفيع لتلاميذ المعاهد النموذجية والخاصة.

بينما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في الفقه واللغة العربية (ورقة أولي) ثم (التفسير والحديث)، وتنتهى امتحاناتهم الثلاثاء 23/1/2024، في مادتي اللغة الأجنبية والمستوى الرفيع.