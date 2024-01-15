قريبا.. رواية "رجل اسمه الرغبة- اعترافات دون جوان" عن المصرية اللبنانية

يصدر قريبا عن الدار المصرية اللبنانية رواية " رجل اسمه الرغبة- اعترافات دون جوان" للكاتبة عائشة البصري، والتي من المقرر طرحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 والتي ستنطلق في ال 25 من يناير الجاري بأرض مصر للمعارض الدولية .

من أجواء الرواية "..أنا خوان رودريغو أمية، سليل دونجوانات الأدب الإنساني، ذئب بريء. أحاول أن أبني مجدًا بآهات النساء، أبدية صغيرة لذكراي. إن قصدت النساء محاكمتي فأنا بريء من دمهن، لم أقتل امرأة بالهجر والإهمال، أنا فقط رجل مصاب بفقدان الذاكرة. أقتل نسائي بالنسيان...".

"إن جل الكتاب الذين اعتمدوا التحليل النفسي، في بناء شخصيتي أدبيًّا، اعتمادًا على طبيب النفس العظيم سيغموند فرويد، حين أجلسوني على أريكة التحليل، لم يجدوا في النهاية، سوى ذواتهم المكبوتة، وشخصياتهم المخفية خلف قوانين اجتماعية ودينية صارمة.



لكل هذه الأسباب ارتأيت أن أقدم نفسي…لا أريد تأويلات مغرضة ومشفقة تراني كرجل ضحية لشبقه. وأن يقال إن الدونجوانية مصابة برجولة في موضع الشك.."

