ads
الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

هالة السعيد: مشروع المهني 2030 يتفق مع اهتمام الدولة بالتعليم الفني والتدريب

هالة السعيد وزيرة
هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، إن وزارتها تعمل بالتعاون مع الجهات المختلفة ومنها وزارة العمل، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاتحادات المختلفة على منظومة معلومات سوق العمل لتوفير كل التفاصيل المطلوبة عن احتياجات سوق العمل والطلب والعرض عليه.

وإضافات السعيد خلال كلمتها  بإطلاق مشروع المهني ٢٠٣٠ بالتعاون مع وزارة العمل، ان ان الإعلان عن سياسة تطوير منظومة التدريب المهني، والإطلاق الفعلي لمشروع «مهني 2030» والذي تنفذه وزارة العمل مع مؤسسات المجتمع المدني ومراكز التدريب المهني التابعة للقطاع الخاص، يأتي بما يتسق مع الأولوية التي توليها الدولة لقطاع التعليم الفني والتدريب المهني، في ضوء توجه أعم وأشمل حددته الدولة، للتوسع في الاستثمارفي البشر، وتحقيق الهدف الاستراتيجي والمتمثل في بناء الإنسان المصري بمفهومه الشامل.

IMG-20240115-WA0029
IMG-20240115-WA0029
IMG-20240115-WA0009
IMG-20240115-WA0009
IMG-20240115-WA0007
IMG-20240115-WA0007
التربية والتعليم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قطاع التعليم مؤسسات المجتمع المدني وزارة العمل