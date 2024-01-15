هالة السعيد: مشروع المهني 2030 يتفق مع اهتمام الدولة بالتعليم الفني والتدريب

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، إن وزارتها تعمل بالتعاون مع الجهات المختلفة ومنها وزارة العمل، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاتحادات المختلفة على منظومة معلومات سوق العمل لتوفير كل التفاصيل المطلوبة عن احتياجات سوق العمل والطلب والعرض عليه.

وإضافات السعيد خلال كلمتها بإطلاق مشروع المهني ٢٠٣٠ بالتعاون مع وزارة العمل، ان ان الإعلان عن سياسة تطوير منظومة التدريب المهني، والإطلاق الفعلي لمشروع «مهني 2030» والذي تنفذه وزارة العمل مع مؤسسات المجتمع المدني ومراكز التدريب المهني التابعة للقطاع الخاص، يأتي بما يتسق مع الأولوية التي توليها الدولة لقطاع التعليم الفني والتدريب المهني، في ضوء توجه أعم وأشمل حددته الدولة، للتوسع في الاستثمارفي البشر، وتحقيق الهدف الاستراتيجي والمتمثل في بناء الإنسان المصري بمفهومه الشامل.

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