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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس المتهمين بحيازة 1500 كيلو بودر مخدر بكرداسة

أرشيفية
أرشيفية
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قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حبس ٤ عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية لاتهامهم بحيازة 1500 كيلو جرام لمخدر البودر و 2 سلاح أبيض "مطواه" ودراجة نارية ٤ أيام على ذمة التحقيقات كما طلبت التحريات حول الواقعة.

كانت البداية بورود معلومات لقوات مباحث مركز شرطة كرداسة بقيام ٤ عاطلين بتروج المواد المخدرة بدائرة المركز.

وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات حيث تبين انهم ٤ عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين وبحوزتهم (1,500 كيلو جرام لمخدر البودر – 2 سلاح أبيص مطواة – دراجة نارية).

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيلوا للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

النيابة العامة المواد المخدرة بشمال الجيزة حبس المتهمين