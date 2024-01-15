حبس المتهمين بحيازة 1500 كيلو بودر مخدر بكرداسة

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حبس ٤ عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية لاتهامهم بحيازة 1500 كيلو جرام لمخدر البودر و 2 سلاح أبيض "مطواه" ودراجة نارية ٤ أيام على ذمة التحقيقات كما طلبت التحريات حول الواقعة.

كانت البداية بورود معلومات لقوات مباحث مركز شرطة كرداسة بقيام ٤ عاطلين بتروج المواد المخدرة بدائرة المركز.

وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات حيث تبين انهم ٤ عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين وبحوزتهم (1,500 كيلو جرام لمخدر البودر – 2 سلاح أبيص مطواة – دراجة نارية).

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيلوا للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.