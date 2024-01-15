التحقيق في مصرع طفل سقط في بئر أسانسير بالمطرية

تباشر نيابة المطرية اليوم التحقيق في مصرع طفل اثر سقوطه في بئر أسانسير بمنزله ، للوقوف علي ملابسات الحادث وامرت باستدعاء مالك العقار شهود العيان في الواقعة للاستماع لأقوالهم ، كما طالبت بعرض الجثة على الطب الشرعي لبيان أسباب الواقعة .

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد مصرع طفل سقط من الأسانسير بمنطقة المطرية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.

وبالفحص والمعاينة تبين سقوط طفل أسانسير منزله ليلقى مصرعه متأثرًا بالإصابات التي لحقت به، تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.