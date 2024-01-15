إدريس يشيد بدور وزارة الشباب والرياضة في إعداد البطل الأولمبي

أشاد ياسر إدريس، القائم باعمال رئيس اللجنة الاولمبية المصرية، بالدور الفعال التي تقوم به وزارة الشباب و الرياضة في توفير الشركات الراعية التى ترعى أبطال مصر في مختلف الألعاب استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية والتى تقام في الصيف المقبل بباريس.

وأضاف إدريس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتوقيع عقود رعاية لأبطال الألعاب الأخرى قبل الأولمبياد، أن وزارة الشباب والرياضة تعمل بالتعاون مع اللجنة الاولمبية من أجل إعداد الابطال الرياضيين وتأهيلهم ليتمكنوا من التاهل للاولمبياد والمنافسة على ميدالية اولمبية.

تقدم الدكتور وليد الملاح، رئيس مجلس إدارة شركة روابط الرياضية، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه الكبير لجميع الأبطال الرياضيين في مصر، مؤكدا ان مصر تشهد طفرة كبيرة في دعم الرياضيين من اجل اعدادهم الاعداد الامثل للتأهل لدورة الالعاب الاولمبية والفوز بميدالية اولمبية.

ومن جانبه تقدم المهندس أحمد طه منصور، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة cred، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على اتاحة الفرص للعديد من الشركات لممارسة دورها الوطني في الدفع بعجلة التنمية في مختلف المجالات ومنها الاستثمار الرياضي، والذي يظهر جليا في دعم الابطال الرياضيين وتوقيع عقود الرعاية المختلفة لتنمية الرياضة في مصر والتي لها تاثير كبير على مختلف الرياضيين، حيث تبث مزيد من الطاقة للرياضيين من اجل التالق والتاهل للاولمبياد والفوز بشرف الحصول على ميدالية أولمبية.

وشهد التوقيع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس، القائم بأعمال رئيس اللجنة الاولمبية المصرية، مراسم توقيع عقد رعاية لعدد من أبطال مصر الرياضيين للأولمبياد، بحضور الدكتور وليد الملاح رئيس مجلس ادارة شركة روابط الرياضية، المهندس أحمد طه منصور، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس ادارة شركة cred، اللواء محمد محمود رئيس اتحاد المصارعة، محمد عبد المقصود رئيس اتحاد رفع الاثقال، العميد خالد محمود نائب رئيس اتحاد التايكوندو، والدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العملية بوزارة الشباب والرياضة بالاضافة الي قيادات وزارة الشباب والرياضة واعضاء مجلسي ادارة شركة روابط الرياضية وشركة cred.