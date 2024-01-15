تدريب الزمالك.. معتمد جمال يصحح أخطاء اللاعبين

يخطط معتمد جمال مدرب الزمالك، لاستغلال فترة توقف الدوري من أجل تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين قبل توقف الدوري، وذلك خلال التدريبات التي تقام بملعب النادي .

وحرص معتمد جمال مدرب الزمالك خلال تدريب الفريق اليوم الإثنين على تقسيم اللاعبين إلي مجموعات لخوض فقرات فنية وجمل من اجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل فنيا وتصحيح الأخطاء .

ويخوض فريق الزمالك مباراة ودية غدا الثلاثاء على ملعب النادي الأبيض في ميت عقبة، وذلك أمام الشباب الكويتي .

وتعد مباراة الشباب الكويتي هي الثالثة لفريق الكرة الأول بالزمالك خلال فترة توقف الدوري، حيث خاض الفريق مباراتين وديتين أمام كسكادا وعثماثون طنطا .