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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تدريب الزمالك.. معتمد جمال يصحح أخطاء اللاعبين

معتمد جمال مدرب الزمالك
معتمد جمال مدرب الزمالك
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يخطط معتمد جمال مدرب الزمالك، لاستغلال فترة توقف الدوري من أجل تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين قبل توقف الدوري، وذلك خلال التدريبات التي تقام بملعب النادي .

وحرص معتمد جمال مدرب الزمالك خلال تدريب الفريق اليوم الإثنين على تقسيم اللاعبين إلي مجموعات لخوض فقرات فنية وجمل من اجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل فنيا وتصحيح الأخطاء .

ويخوض فريق الزمالك مباراة ودية غدا الثلاثاء على ملعب النادي الأبيض في ميت عقبة، وذلك أمام الشباب الكويتي .

وتعد مباراة الشباب الكويتي هي الثالثة لفريق الكرة الأول بالزمالك خلال فترة توقف الدوري، حيث خاض الفريق مباراتين وديتين أمام كسكادا وعثماثون طنطا .

معتمد جمال الزمالك الشباب الكويتي أيمن مصطفى