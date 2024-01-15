صور| بسبب مياه الشرب.. إحالة مسئول حكومي للتحقيق في الوادي الجديد

أحال المحاسب عبد الناصر صالح، رئيس مركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، موظفًا حكوميًا بقرية " بغداد " التابعة للمركز للتقصير في متابعة عمله مما تسبب في استغلال مياه الشرب في أغراض الزراعة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لرئيس مركز ومدينة باريس، اليوم الاثنين، لقرى المركز تضمنت تفقد 3 قرى هي " عدن – بغداد – جورمشين 7".

وتفقد رئيس مركز باريس، قرية بغداد، اليوم الأثنين، لمتابعة أراضي واضعي اليد على الطبيعة، وتبين زراعة قطعة أرض على مياه الشرب، وقرر رئيس المركز تشكيل لجنة لبحث الأرض، وازالة الزراعات الموجودة بها والتي تروي بمياه الشرب وتحويل المسئول عن عدم المتابعة للتحقيق، وتتولى لجنة من المركز لتحديد مساحات واضعي اليد بالقرية ومراجعه كل المستندات وعرض تقرير كامل عن الارض، لتحديد أرض الدولة وأرض واضعي اليد.

كما وجه رئيس مركز باريس خلال جولته التفقدية لقرية " جورمشين 7 " بمركز باريس بدراسة مطالب الأهالي بتحويل أراضي فضاء بجوار مكتب تحفيظ القرآن الكريم بالقرية لمنافذ بيع سلع مخفضة ومكاتب تحصيل رسوم الخدمات في ظل بعد مقر الوحدة المحلية عن منازلهم بالقرية.

كما وجه رئيس مركز باريس، خلال جولته التفقدية لقرية " عدن" التابعة لمركز باريس بنزول كافة المسئولين بقرى المركز لمتابعة وإزالة كافة أشكال التعديات على الشوارع الرئيسية بالقرى والمدينة وتسهيل مرور المارة بها وعدم زراعة أي اشجار إلا عن طريق الوحدات المحلية.

جانب من جولة تفقدية صباحبية لرئيس مركز باريس في الوادي الجديد

جولة تفقدية لرئيس مركز باريس بالقرى

رئيس مركز باريس تفقد 3 قرى تابعة للمركز