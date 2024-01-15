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الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

للبث بأعلى جودة.. الإنتاج الإعلامي تجهز استديوهات مركز الخدمات الإعلامية بتقنية الـ4K

الانتاج الاعلامي
الانتاج الاعلامي
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تقوم مدينة الإنتاج الإعلامي في الفترة الحالية بتجهيز عدد من استديوهات مركز الخدمات الإعلامية التابع لها بتقنيات الــ4K، تمهيدا لبث القنوات الإخبارية العالمية العاملة في مصر باستخدام هذه التقنيات الجديدة والتي تعد الأحدث في العالم في مجالات البث خلال الفترة المقبلة.   
ويأتي ذلك في إطار سياسة مدينة الإنتاج الإعلامي الهادفة إلي تطوير المركز وتحديثه بصورة دائمة، وتزويده بأحدث التقنيات لمواكبة التطور الهائل الذي يشهده العالم في مجالات البث والنقل التليفزيوني.
وتجدر الإشارة إلي أن مركز الخدمات الإعلامية هو أحد مقرات مدينة الإنتاج الإعلامي وأنشيء بغرض بث القنوات الأجنبية والعربية المقيمة في مصر وفقا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي إشترط عدم البث خارج المناطق الإعلامية المعتمدة, ويقع في وسط القاهرة بإطلالة فريدة علي النيل , ويضم عدد من الأستديوهات, المجهزة بكافة الوسائل التكنولوجية والإمكانيات التي تتيح للقنوات الإخبارية بث برامجها بأعلي مستوي من الجودة وإنجاز المهام الإعلامية علي أكمل وجه.

الانتاج الاعلامي تقنية تصوير