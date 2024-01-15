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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الجزائر يفتتح مشواره فى «كان 2023» بمواجهة أنجولا

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر
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يفتتح المنتخب الأول الجزائري لكرة القدم مشواره في كأس الأمم الأفريقية 2023، بمواجهة نظيره الأنجولي في المباراة المقررة اليوم الاثنين، على ملعب السلام، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويسعى «محاربو الصحراء» بقائمة مليئة بالنجوم للتويج بلقبه الأفريقي الثالث، بعد الفوز بالأميرة السمراء في نسختي 1990 و2019، حيث يخوض «مُحاربو الصحراء» بطولة الكان بقائمة تبلغ قيمتها السوقية 216.85 مليون يورو، ويتواجد في المرتبة الـ30 بالتصنيف الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ويأمل جمال بلماضي، المدير الفني للخضر، في إعادة تثبيت أقدامه مع «محاربي الصحراء»، بعد تقديم أداءً باهتًا خلال فعاليات النسخة الماضية وتوديع البطولة من دور المجموعات في مفاجأة غير متوقعة، حيث واصل «بلماضي» إخفاقاته مع المنتخب الجزائري بعد التتويج ببطولة كان 2019، وفشل في قيادة محاربي الصحراء للتأهل إلى نهائيات كأس العالم بقطر 2022، وخاض منذ تعيينه مدربًا للمنتخب الجزائري، 63 مباراة في مختلف المسابقات حقق خلالها 42 فوزًا بجانب 15 تعادلًا وتلقى 6 هزائم فقط.

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