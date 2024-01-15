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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس شخصين لاتهامهما بالاتجار في النقد الأجنبي

ارشيفية
ارشيفية
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 قرر قاضي المعارضات تجديد حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهما بالاتجار في النقد الأجنبي. 
وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وسرعة تحريات المباحث.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على شخصين فى مدينة نصر لقيامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
فى إطار جهود أجهزة الأمن لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين) حال إستقلالهما سيارة قيادة وملك أحدهما بدائرة القسم ، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية") .
وبمواجهتهما اعترفا بمزاولتهما نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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