وزير الدفاع البريطاني: نقيم الوضع قبل شن هجمات أخرى ضد الحوثيين

قال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، اليوم الاثنين إن بريطانيا "سوف تنتظر وترى" قبل أن تقرر شن ضربات عسكرية جديدة ضد قوات الحوثي في اليمن من أجل حماية الشحن الدولي.

وأوضح وزير الدفاع البريطاني قائلا "دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث، لأننا لا نريد المشاركة في العمليات في البحر الأحمر"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وشاركت بريطانيا الأسبوع الماضي في الغارات الجوية التي قادتها الولايات المتحدة في أنحاء اليمن ضد قوات الحوثيين ردا على أشهر من الهجمات على السفن في البحر الأحمر، لكنها لم تشارك في اليوم التالي عندما نفذت القوات الأمريكية ضربة أخرى.