بالفيديو.. المرور: كثافات بالكورنيش وأعلى الدائري

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" والذي يذاع على فضائية "مصر الأولى" تفاصيل الحالة المرورية في مناطق مختلفة من القاهرة والجيزة.

وقالت الإعلامية دينا شرف، إن طريق الكورنيش يشهد كثافات متحركة بداية من المظلات حتى منطقة وسط البلد، وتستمر الكثافات المتقطعة مرورا بشارع رمسيس وامتداده وصولا لميدان العباسية ومسجد النور، كما توجد كثافات مرورية في شارع الجيش حتى شارع بورسعيد.

وأوضحت أن هناك كثافات مرورية أمام جامعة عين شمس بسبب موعد دخول الطلاب للكليات، بينما تقل الكثافات المرروية أعلى كوبري أكتوبر بعد نزلة غمرة في اتجاه مدينة نصر ومحور النصر، كما توجد كثافات بالاتجاه الآخر لكوبري أكتوبر ولكن أقل نسبيًا.

وأشارت إلى أن هناك سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارعي جامعة الدول العربية والسودان وأيضا أعلى كوبري 15 مايو المتجه لميدان لبنان، وشارع أحمد عرابي القادم من الدائري، فضلا عن وجود سيولة مرروية في ميدان لبنان المتجه لأكتوبر.

فيما تظهر كثافات مرورية لدى منطقة البراجيل على الدائري بسبب التحويلات المرورية الناتجة من الأعمال الإنشائية، كما تشهد المنقطة القريبة من محطة مترو جامعة القاهرة بدءا من نزلة كوبري فيصل حتى شارع التحرير، كثافات مرورية نسبية.