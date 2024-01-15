بالفيديو.. تنصيب فريديريك العاشر ملكًا جديدًا للدنمارك بعد تنازل والدته عن العرش

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو لمراسم تنصيب الملك فريديريك العاشر ملكًا للدنمارك، خلفًا لوالدته الملكة مارغريت الثانية، والتي تنازلت عن العرش له بعد أكثر من نصف قرن على اعتلائه.

ويظهر الفيديو، احتشاد الآلاف أمام قصر الملك فريديريك، لمتابعة مراسم تنصيبًا ملكًا للدنمارك وتسليم العرش له من قبل والدته الملكة مارغريت الثانية وفاجأت مارغريت الأمة عندما أعلنت خلال خطابها التقليدي ليلة رأس السنة الجديدة أنها ستتنازل عن العرش لأسباب صحية.

فيما أوضحت المتحدثة باسم القصر الملكي لصحيفة بيرلينغسكي أن الملكة أبلغت أبناءها بقرارها قبل ثلاثة أيام فقط من الإعلان.

يذكر أن ولي العهد فريدريك أندريه هنريك كريستيان قد ولد في 26 مايو 1968، وهو الطفل الأول لمارغريت وزوجها الأمير هنريك، الذي توفي في عام 2018، وشقيقه الأصغر الأمير يواكيم الذي ولد في 1969.